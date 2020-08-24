數位平台版CRS 需申報賣家資訊

資誠（PwC）會計師事務所24日指出，OECD日前發布最新數位平台架構MRDP，未來數位平台業者蒐集住宿，交通和個人服務的賣家等資訊，需申報給當地稅局，而各國稅局再依CRS共同申報準則方式、做資訊交換。

OECD採取反避稅計畫的共有137個成員國，預計全數採用新版數位平台申報規則。資誠指出，MRDP制度將建構全球電子商務反避稅網絡，同時也掌握各個跨境電商的銷售情況並課稅，堪稱數位版的CRS。

資誠全球稅務服務會計師曾博昇表示，MRDP要求平台業者必須申報賣方姓名、地址、出生日期、稅務居民地、稅務識別號碼、商業登記號碼、平台業者收取的手續費等，特別是針對合約式經濟像是訂房網，未來各國稅局取得稅務資訊後，可增加查核力道，避免稅基流失。

舉例來說，假設德國商人A長年旅居東南亞，並在當地買入不動產分割成套房，接著在Airbnb訂房網上出租。在OECD版數位稅上路前，A的收入免課稅；但未來東南亞國家若加入MRDP制度，平台業者就會將交易資訊申報給當地稅局、再交換回母國，因此德國的稅局即可對A在東南亞出租套房收入課稅。

而台版數位稅主要是讓境外電商、本土電商皆適用營業稅與營所稅機制，但我國對OECD數位稅要求平台業者提供交易資訊仍持觀望態勢，財政部官員表示，目前OECD版數位稅較為初步草案，我國數位稅才上路三年，稅制更動不宜過於頻繁，財政部會等到更為具體的方案出爐後再跟進，以接軌國際稅制。

台版數位稅指的是境外電商在我國營所稅負是依照其淨利率、貢獻度、營所稅率換算，像Facebook在我國廣告收入適用淨利率30％、貢獻度100％，再乘上營所稅率20％，等於實際稅率僅6％（30％*100％*20％），較本土電商營所稅率20％優惠，而營業稅一律為5％。