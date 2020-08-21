外商投資風電 公司架構影響稅負

外商積極投資台灣離岸風電，如丹麥的哥本哈根基礎建設基金（CIP）、沃旭等。KPMG安侯建業指出，外商投資我國風電可以分為直接投資，或間接投資兩種架構，須留意稅負問題如基本稅額、營所稅等。

根據經濟部投審會資料，2020年前七月僑外投資台灣金額約新台幣1,300億元、年增約11％，投資額未受疫情影響、反而逆勢成長，其關鍵在於離岸風電外商大舉投資台灣，像是丹麥商沃旭能源增資大彰化東南與大彰化西南離岸風力發電合計約248億元，有效挹注僑外投資額。

KPMG執業會計師游雅絜指出，外商踴躍投資之餘也要留意稅負，以申請投資期間為例，若外商採用直接投資，每投資一個離岸風電案場，外商就必須向我國申請投資核准，而每一項申請案至少耗時45天，相對來說增添不確定性。

至於間接投資者，像是外商先在台設置控股公司、再投資離岸風電案場情況，在申請投資期間只需向經濟部投資審議委員會申請一次即可，相對來說可省下大量審核時間，但外商同時也會增加控股公司設立及營運成本。

在興建離岸風電初期，KPMG安侯建業則建議，外商皆可一律適用我國營業稅法39-2規定，申請退還進項營業稅額，以減輕資金壓力。

等到風電發展有成、在分配盈餘時，游雅絜表示，採用直接投資者，離岸風電案場公司在分配盈餘給境外股東時，則必須按21％稅率扣繳稅款，不過仍然能善用雙邊所得稅租稅協定，有效避免雙重課稅情況，且主要風電外商如日本、丹麥等，其股利扣繳稅率可降至10％。

至於間接投資者，其境內控股公司獲配盈餘免計入所得課稅。

若外商未來要出售股權、退場，游雅絜提醒，不論是直接投資或間接投資，外商還要再繳納千分之3的證券交易稅。

直接投資架構的外商在退場時可直接出售股權、免繳20％營所稅，而且也不會列入基本稅額範圍（適用12％稅率），但間接投資的外商則必須繳納基本稅額。