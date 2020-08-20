企業建議減稅 財長：硬著頭皮再想想

工商協進會理事長林伯豐前天向總統蔡英文建議，協助企業度過難關最有效的方法就是直接減稅，強烈建議營所稅由20％降至17％；行政院發言人丁怡銘20日表示，蔡總統已指示財長蘇建榮「想看看、討論看看」，蘇建榮則表示，疫情當頭、國家財政也比較困難，要「硬著頭皮再想想」。

至於三三會長許勝雄認為第四季景氣恐不樂觀，對產業而言會是寒冬時段，政府有必要預作準備，延續紓困措施、甚至思考準備紓困4.0；丁怡銘指出，紓困2.0許多措施執行到年底，包括第三季、第四季，紓困3.0也希望立院盡快審議，全球疫情都在發展，政府會持續就經濟局勢做有效因應。

此外，是否可能再發5,000元振興券，丁怡銘說，今年政府舉債占GDP比例升高，目前沒有考慮。

林伯豐在19日當面向總統蔡英文直陳，政府協助企業度過疫情難關的最有效方法，就是直接減稅，他並強烈建議，營所稅應由現行20％降至17％，蔡總統也展現誠意表示：「我會硬著頭皮去跟財政部長說！」

丁怡銘20日在行政院會後記者會說，蔡總統已指示蘇建榮就調降營所稅「討論看看、想看看」，行政院長蘇貞昌也和蘇建榮討論，蘇建榮認為，疫情當頭、國家財政比較困難，這部分的確要「硬著頭皮再想想。」

有關紓困4.0，丁怡銘說，紓困、振興政府已經投入1兆500億元預算規模，執行上已有成效，民間消費也開始恢復活絡；紓困2.0中許多措施執行到年底，包括第三季、第四季，預計要持續幫忙受困產業的紓困3.0也希望立院盡快審議，全球疫情都在發展，政府會持續就經濟局勢做有效因應。

此外，丁怡銘說，蘇貞昌在院會中也提及，蔡總統上任以來連續五年調整基本工資、連續四年調升基本生活費，是落實蔡總統解決青年低薪、保障基層勞工生活等政見。

丁怡銘說，現在疫情嚴峻，政府還能保持經濟正成長，也讓基層勞工分享果實，基本工資微調企業可以負擔，雙方都可以接受，至於薪資結構性問題，勞動部會持續檢討中。