愛奇藝轉境外電商 營所稅下降

經濟部明訂自9月3日起禁止陸資影音平台在台透過代理人落地，愛奇藝、騰訊WeTV等須轉為境外電商形式。不過據了解，若境外電商提供台灣消費者服務且達標課稅門檻，在台仍要課徵5％營業稅，而營所稅部分因適用淨利率制度，在台營所稅率多半可降到6％，較一般企業營所稅率20％更優惠。

NCC自7月擬定「網際網路視聽服務管理法」草案（OTT專法），納管國內外OTT業者，不過因愛奇藝、騰訊We TV為在台有營運代理商制度，因此未涵蓋在範圍內。

但經濟部8月預告「台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，將禁止我國自然人或法人做為陸資平台代理商，最高罰500萬元。在禁止代理人的前提下，陸資影音業者未來在台只能做為境外電商營運。

執掌境外電商課稅制度的台北國稅局指出，在營業稅方面，境外電商只要每年在台銷售額達到48萬元就要登記營業稅籍並開立雲端發票、適用5％營業稅，境外電商可以自行網路申報或委託我國報稅代理人。

官員表示，若境外電商未開立發票，國稅局可裁處3千元以上、3萬元以下罰鍰且連續處罰，必要時可停止其營業；另外，國稅局也可針對未開發票的銷售額裁處5％罰鍰，最高可罰100萬元。

此外，境外電商在台也要扣繳營所稅。但官員表示，境外電商所得是依序乘以適用淨利率與貢獻度，再乘上扣繳營所稅率20％，以Facebook在台灣廣告收入為例，其淨利率30％、貢獻度100％，再乘上扣繳率20％，實質營所稅率為6％。

相比之下，我國一般境內企業直接適用20％營所稅率，陸資OTT平台轉為境外電商，其營所稅負反而減少。官員認為，主因為境外電商在母國仍要課稅，我國僅針對在台所得部分課徵合理稅負。