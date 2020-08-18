小額受控交易未揭露 當心受罰

部分跨國企業認為交易金額不高、未揭露受控交易，國稅局稽徵難度大幅提升。為要求企業申報，財政部18日預告修正營所稅查核準則（TP準則），最快今年底上路，本次新增低階處罰門檻規定，若公司短報受控交易金額達全年所得額5％以上且達標營業收入淨額1.5％以上，將按照漏稅額裁處二倍以下罰鍰。

官員認為，跨國企業不願揭露小額受控交易，且部分金流在海外，只要業者未申報，稅局也難以追查，因此，財政部調降適用處罰門檻，要求企業需做到一定的揭露所得義務。

資誠（PwC）會計師事務所指出，企業在TP準則項目中，最常挨罰的有三大項，包括未明確收取正當對價交易、外派人員未收取服務費、關係企業使用智財權未收取權利金等，企業往往會漏報而遭裁罰，資誠法律服務會計師徐麗珍提醒，當企業有這些交易情況時，應自行揭露在移轉訂價文據或關係人交易申報表格。

財政部也因應經濟部定義，在TP準則調整無形資產範圍，原本僅限著作權、智財權、商標權等，這次修正為「使用於商業活動的無形財產價值權利，且非關係人間運用或移轉情況」，等於擴大適用範圍，包括客戶資料也列企業無形資產。

勤業眾信（Deloitte）稅務部資深會計師張宗銘表示，財政部除修正無形資產定義外，同時也新增「收益法」做為計算無形資產方式，未來企業可按照無形資產估計未來產生現金流量，並在折現後計算無形資產價值。

張宗銘也建議，企業針對無形資產利潤做評估時，應以發展、價值提升、維護、保護及開發利用等五大指標，搭配使用資產、承擔風險程度等做估算。