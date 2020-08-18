觀光局雙降國際旅客人數、產值

國發會18日召開委員會議，會中通過交通部所提的「Tourism 2025–台灣觀光邁向2025方案」，原方案於去年底規劃時，以2025年來台國際旅客逾1,600萬人次為目標，觀光產值設定新台幣1.2兆元，惟考慮這一波疫情，觀光局遂將目標調降至1,300萬人次、9,200億元。

觀光局長張錫聰於會後表示，未來五年將推動「打造魅力景點」、「整備主題旅遊」、「廣拓觀光客源」、「優化產業環境」及「推展智慧體驗」等五大策略及27項措施。預估2025年來台旅客超過1,300萬人次、國民旅遊破2億人次、觀光總產值（含來台旅客消費及本國人在國內消費）超過新台幣9,200億元等目標。

他表示，觀光局去年底召開觀光政策會議，據以完成觀光政策白皮書，規劃未來五年的目標，由於當時尚未發生疫情，因此目標更為樂觀，把2025年觀光總產值設定為1.2兆元，而來台旅客更設定為1,600萬人次。

張錫聰表示，後疫情時代全球觀光市場將有所轉變，這項五年期的方案對內將打造地方魅力景點、擴大跨域合作，提升國民旅遊市場規模；對外則將強化台灣觀光品牌、廣拓國際客源，帶動來台旅客人次及觀光外匯收入之提升。並優化產業管理輔導機制及經營環境，提升台灣觀光產業服務品質。

同時，也將完善旅遊資訊服務、推展智慧體驗，提供旅客更便利的旅遊環境。讓世界看見台灣從「防疫大國」成為「觀光大國」，以達成台灣成為「亞洲旅遊主要目的地」的政策目標。

他特別提及「推展智慧化體驗」的規劃指出，未來將透過新媒體與社群網站推播行銷，帶動在地特色旅遊，另也將應用5G技術，打造以數位商務平台作為串接運輸服務及觀光服務產業的橋梁，以提供食宿遊購行全方位的數位旅遊體驗。