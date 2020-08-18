資金專法 首年磁吸2,166億

境外資金專法上路滿周年，財政部18日公布統計，首年申請匯回金額達2,166億元，實際匯回則是1,390億元，其中有449.4億將投入實質投資、占比約32％，以投入電子資訊產業最多。

我國《境外資金匯回管理運用及課稅條例》自2019年8月15日上路，台商首年適用8％稅率、第二年則適用10％稅率，若申請實質投資，可再核退半數稅款，稅率可降為4％、5％。

官員指出，資金專法前8個月每月匯回金額約80億元～120億元，相對來說較為冷清，甚至一度認為無法達到1,333億元低推估目標。不過，自今年2月起，中美貿易戰未歇，而且擴大到科技戰範圍，如美國封殺華為、抖音，另有新冠肺炎疫情影響，在國際趨勢下，台商不得不調整產業鏈，搶搭資金專法首年末班車。

在今年7～8月，每天都有20億元～30億元金額申請適用專法匯回，企業端多半從香港OBU（境外金融中心）帳戶匯回資金，個人端也是從香港帳戶匯回居多。

官員認為，因我國資金專法綁定CFC日出，最快2022年上路，台商透過會計師諮詢服務多半已經了解海外稅負風險，預計專法第二年還是會有資金回台，但規模仍然無法預估。

根據財政部統計，資金專法首年有1,022件申請案，其中七成為個人、三成為企業，但是申請匯回金額僅四成為個人、企業則為六成，官員指出，顯見台商企業為主要資金回流動能。

經濟部工業局表示，目前有146件申請實質投資、金額達449.4億元，投入產業以電子資訊業138.5億元最多（30.8％），民生化工業為100.8億元居次（22.4％），金屬機電業則是50.1億元（11.2％），其他業別合計約160億元（約35.6％）。

以實質投資案規模而言，超過10億元共有9案，而1億元～10億元有72案最多、1億元以下為65案則是居次。

不過，經濟部指出，實質投資著重於產業轉型，有71％資金投入到設備與技術，26％為擴廠或營運的建築物，剩下3％則是其他項目，投資地點多位於北部（約四成），中部、南部約略為三成與兩成，跨區域投資案件為一成。