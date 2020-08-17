欠稅擔保品擴大採認 房地入列

欠稅民眾不想被境管，或資產遭假扣押，過去只能以黃金、外匯、上巿股票等做擔保品，未來手上的土地、房產，以及上櫃股票也可望獲採認！財政部預告《黃金外幣及上市有價證券作為擔保品計值辦法》修正案，擴大稅捐擔保品採認項目，方便納稅人財務調度，新制在預告結束後，最快10月下旬上路！

依財政部最新統計，截至7月止，個人累計欠稅逾1,000萬元，或營利事業累計欠稅逾5,000萬元的重大欠稅案件共938案，欠稅金額高達965.52億元，較去年同期增加17件、欠稅金額多出8.75億餘元。

上櫃股票8折估算

但基於確保納稅人權益下，認同立委提案，修正《稅捐稽徵法》第11條之1，連帶30年不曾修過的《黃金外幣及上市有價證券作為擔保品計值辦法》也跟著修正，並於日前預告，財政部官員表示，修正後的條文名稱將改為《稅捐稽徵機關受理擔保品計值及認定辦法》。

官員指出，部分欠稅的納稅人，為避免資產被假扣押，或因遭強制執行，進行訴願階段，須先繳交部分欠稅金額，若沒繳交，又不想被移送遭強制執行等，如能提供足夠擔保品，就可以免除被限制出境等問題。

只是修法前，僅有黃金、外幣與上巿股票等可當稅款擔保品，未來新制上路，上櫃股票也可適用，惟僅能以8折計算擔保。

另土地、房產與道路用地也都在這次修正中納入。其中土地部分，前提須容易變現，無產權糾紛，且能足額清償的標的才能納入，計算方式是以公告土地現值加2成計算；房屋則須是已辦妥建物所有權登記的物件，計算方式是以房屋現值加2成採計。

道路用地明確納入

價格計算上，除了房屋、土地現值外，納稅人也能提供不動產估價師估價、大型房仲買賣價值（扣掉佣金加成估算的售價）、法院拍賣或國有財產署等出售公有房地價格等核實認定。

值得注意的是，以前「捐地抵稅」曾是富人、財團最愛的節稅手法。富人低價收購畸零地、公共設施保留地或既成道路土地後，再捐贈給政府，就可以較高的公告現值來抵稅，不過，後來政府特別設定捐地抵稅「天花板」下，類似行為大幅減少。但這次修正辦法也增列「道路用地」，只要是需地機關列入徵收補償計畫及編列預算已核定通過的個案，便可納入擔保範圍，擔保計價上以預算審議機關通過的補償金額計價。

對此財政部解釋，由於1998年等函釋已將道路用地納入，這次納入辦法一併修正只是讓法令更為明確。

（中國時報 王莫昀）