資金專法首年優惠 14日申請仍享8％稅率

財政部指出，資金專法至今年8月14日恰好滿周年，至13日為止共申請匯回2,043億元。而專法適用稅率依申請日而定，台商若趕在14日向戶籍所在地或登記地國稅局提出申請，同樣可適用首年8％優惠稅率，但今年8月15日起至2021年8月14日則適用第二年10％稅率。

台商在2002年以前無法直接投資中國大陸，必須透過第三地紙上公司，台商多半是選擇免稅天堂如英屬維京BVI、開曼、百慕達等地轉投資大陸。

不過，在陸台商現面臨中美貿易戰，部分台商回台擴廠或退休回台灣落葉歸根，須處分不動產或公司。資誠（PwC）會計師事務所建議，最佳方式台商將不動產列入其陸企旗下，並直接出售該公司股權、課徵10％資本利得稅，台商將資金移回紙上公司，再思考回台規劃。

為協助台商回台，財政部配合行政院「歡迎台商回台投資行動方案」設置境外資金專法，目前申請匯回金額達2,043億元，其中約四成預定投入實質投資，有效助攻台灣產業發展。官員表示，雖然資金專法首年優惠稅率期限屆滿，但是個人或企業在第二年匯回並採取實質投資，稅率即可從10％降為5％。

台商在大陸曾傳出「資金卡關」情況，如今全球景氣受新冠疫情衝擊，台商要找到買方承接其股權較為不易，加上中國大陸行政程序可能曠日廢時，未必趕得上專法。

業界不少會計師建議應延長專法首年8％優惠稅率施行期限，惟財政部表示，修法延長必須經亞太洗錢防制組織審查，難度較高，故不在考慮範圍內，仍維持兩年期限。

專法首年期限將至下，安永（EY）聯合會計師事務所建議，台商現在該做的是通盤規劃，未必要走專法回台，若帳簿明確或是委託專業會計人員處理，其實可依循財政部資金回台課稅解釋令規定回台，只要能證明是投資本金、借貸資金等非所得項目，皆可免課稅、稅負等於是零，而且不受限於專法期限，隨時都能適用。