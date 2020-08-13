成年改18歲 所得、遺贈稅縮水

行政院會13日通過「民法」等38項調降成年年齡為18歲的相關修法草案，將成年由20歲下修為18歲。未來成年年齡下修至18歲後，遺產稅的「直系血親卑親屬扣除額」、所得稅扶養子女免稅額，都將縮水，施行日期為2023年1月1日。

相關修法將包裹式送立院審議。未來修法後，18歲堪稱完全成年，在生活、金融、商業、洽公、訴訟和結社六大面向將有重大改變，包含可自己買手機、結婚、租房子、申辦信用卡、行動支付，甚至擔任公司的發起人等。修法也統一男女可結婚年齡定為18歲、訂婚年齡為17歲。

草案規定，為使人民權利義務對等，現行法律以民法成年為年齡門檻規定，在成年年齡調降為18歲後，除另有特殊考量外，亦隨同修正，以期一致。

政委羅秉成表示，調降成年年齡，係因世界主要的百餘個國家都將成年年齡訂為18歲，這是國際潮流，2018年日本也修法將成年年齡通過為18歲，並有4年過渡期，預計2022年施行。

這次修法共14部會提出38項法案，包括牽動所得稅法第17條、遺贈稅法第17條修正。所得稅部分，依現行規定，納稅人若要列報扶養子女免稅額，子女須未滿20歲，或滿20歲以上因在校就學、身心障礙或無謀生能力；其餘要扶養同胞兄弟姊妹、其他符合規定親屬，也都是以20歲為準；未來修法後，連帶影響適用資格。

舉例來說，老王兒子現年19歲，已不在學校就學，依現行法規，符合未滿20歲子女規定，老王可列報兒子免稅額；但未來年齡下修至18歲，老王兒子變成「已成年」，若已不在校就學，且無身心障礙等情形，老王就無法列報兒子免稅額。

遺產稅部分，將直接影響「直系血親卑親屬扣除額」。現行規定下，被繼承人若遺有直系血親卑親屬，依今年標準可自遺產總額扣除50萬元，若未滿20歲，還可再視與20歲相差年數，每差一年還可多扣50萬元。

以遺產繼承人為17歲為例，現行規定下，與20歲相差3歲，可多扣除150萬元（50萬*3）；未來年齡下修後，未成年為18歲以下，此時17歲繼承人，與成年歲數相差僅一歲，就只能多扣50萬元。

此外，草案規定，調降民法成年年齡後，民眾原依照相關法令規定、行政處分、法院裁判、契約可享有至20歲或成年之權利或利益，如撫卹金、遺屬年金、補助款、救助款、夫妻離婚後所約定對未成年子女之扶養費等，於新法施行後，修正施行前已取得之既有權益，亦保障享有至20歲。