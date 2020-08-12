民法下修18歲是成年 今拍板

行政院會13日將討論通過「民法」修正草案，將成年年齡由現行的的20歲下修至18歲，且基於男女平等，男女訂婚年齡皆為17歲，結婚年齡也都調整為18歲。另外，現行法律以民法成年為年齡門檻的規定，在民法成年年齡調降為18歲後，除另有特殊考量外，一併修正，自2023年元旦起施行。

依現行民法規定年滿20歲才成年，在這之前從事買車買房、申辦手機門號、銀行開戶、辦信用卡，都必須由法定代理人同意；在提起民事訴訟時，則由監護人之父母代為處理。不過，未來修正草案通過後，所有權不再受限法定代理人，通通回歸當事人所有，滿18歲就可自己申辦手機、買房買車等。

行政院會今天將通過「民法」部分條文修正草案等38項涉及青年權益下修至18歲法案。法務部表示，鑑於「民法」以20歲為法定成年年齡行之91年，當前科技年代年輕人的身心發展、自我意識的建構早已不同以往，現行的法定成年年齡已不敷現況，因此提出修法。

行政院發言人丁怡銘表示，由於民法成年年齡調降，事涉民眾權益且相關法令數量眾多，至少需二年緩衝期，因此，民法修正案將在立法院完成修法滿二年後第一個元旦施行，目前暫定為2023年1月1日，其他配套措施也請各主管機關配合立院審議進度，及早因應和準備。

民法修正草案將成年年齡從20歲調降至18歲；基於男女平等，原規定女性訂婚年齡15歲，調整為男女訂婚年齡皆為17歲，另原規定女性結婚年齡為16歲，調整為男女結婚年齡皆為18歲。

至於調降民法成年年齡後，丁怡銘指出，民眾原依照相關法令規定、行政處分、法院裁判、契約得享有至20歲或成年的權利或利益，像撫卹金、遺屬年金、補助款、救助款、夫妻離婚後所約定對未成年子女的扶養費等，新法施行後，其於修正施行前已取得的既有權益，修正案也明文保障持續享有至20歲。

鑑於近年來青年公民意識抬頭，朝野都有立委建議應將「民法」法定年齡下修到18歲，法務部認為，目前我國刑事、行政罰完全責任年齡為18歲，若「民法」仍維持在20歲，將有權責不相符的問題，將成年年齡下修，也可與全球170個國家接軌。