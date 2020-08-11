防欠薪負責人出境 增警示規定

勞動部近日修正、公告「主管機關提報事業單位代表人及實際負責人禁止出國作業規定」，未來大量解僱勞工的企業若有積欠工資、退休金或資遣費已達禁止出國標準，在提報勞動部審查前，新增地方政府可先把負責人列為「警示」規定，當負責人要出境時，移民署會立刻通知勞動部。

依照大量解僱勞工保護法第12條規定，事業單位於大量解僱勞工時，積欠勞工退休金、資遣費或工資經主管機關限期令其清償；屆期未清償者，主管機關得函請入出國管理機關禁止其代表人及實際負責人出國。據統計，從大解法2003年施行後，勞動部提報禁止負責人出國總計31件，有3件後來遭訴願或行政法院撤銷。

勞動部表示，這次修正法規，就是新增「警示」規定，當地方政府發現有大量解僱事業單位積欠工資時，可令其限期清償，同時也可在提報程序時，先透過勞動部向移民署申請「警示」，一旦負責人或代表人出境就會通知勞動部，勞動部會立即瞭解情況。

另勞動部這次也修正定義「事業單位實際負責人」，指直接或間接控制事業單位之人事、財務或業務經營者。勞動部指出，地方主管機關認定實際負責人時，應有相關證據足資佐證，並可針對包括現任或曾任事業單位之董事、理監事、或監察人；持有事業單位20％以上之股份者；經事業單位之工會、股東、協力廠商、往來金融機構或被大量解僱之勞工等指認為實際負責人，並有具體事證者。

還有，事業單位代表人或負責人之配偶、前配偶、四親等內之血親、三親等內血親之配偶、配偶之三親等內血親或其配偶；事業單位代表人或負責人經改選尚未辦理登記；位居事業單位特殊重要職位者，都會被列入實際負責人定義範疇，勞動部都可限制其出境。

另地方主管機關依規定認定積欠被解僱勞工金額後，限期令事業單位給付時，應審酌事業單位付款能力或實際營業情形，訂定「合理給付期間」，這次修法對此合理給付期間明訂最短不得低於3日，最長不得超過30日。但地方主管機關認 有特殊情形者，不受3日限制。