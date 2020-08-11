營所稅今年難達標 估短徵千億

財政部11日公布我國7月稅收統計，在綜所及證交等二大稅目助攻下，7月稅收4,725億元、年增214.8％，但累計前七月稅收1兆4,406億元，年減5％。財政部表示，今年因疫情影響，營所稅受衝擊最大，預估全年整體稅收短徵約千億元。

我國7月稅收為4,725億元、年增214.8％，主要成長關鍵在所得稅款延後入帳，像綜合所得稅收7月因遞延入帳，加上去年同月有首批退稅，基期較低，稅收達1,944億元，年增1,836億元；7月營所稅收1,297億元，因遞延入帳，年增1,271億元。另外，證交稅收年增93億元。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，今年前七月稅收實徵淨額為1兆4,406億元、年減5％，衰退主因來自營所稅收衰退，另我國自去年中新增老舊大貨車與節能家電減徵貨物稅政策，導致上半年基期相對偏高，今年1～7月貨物稅收較去年同期年減7.2％。

為因應新冠肺炎疫情，今年全面延長所得稅申報期限至6月30日，部分所得稅款延至7月入帳。財政部統計處副處長陳玉豐指出，從7月稅收統計來看，受惠申報稅額及扣繳稅款增加，今年前七月綜所稅收達3,390億元、年增2.7％。

陳玉豐分析，中美貿易衝擊企業去年表現，加上今年疫情，及未分配盈餘稅率由10％降為5％，新增產創條例智慧機械與5G投資抵減租稅優惠，還有稅務紓困延期與分期繳稅等措施，導致營所稅收大受影響。

此外，財政部7月底推出暫繳稅款紓困措施，今年11月營所稅暫繳可跳過、免繳稅，等到明年申報營所稅再一併繳納，也將衝擊我國今年營所稅收。陳玉豐說，目前營所稅收達成率僅43.7％，今年恐出現短徵現象。

此外，今年1～7月關稅、貨物稅、地價稅、房屋稅、娛樂稅等呈現年減1.8％～14.6％情況，其中原物料價格低迷、政策優惠、受疫情影響減徵稅負、停止營業等，都影響稅收表現。

陳玉豐也指出，疫情帶來危機、卻也帶來轉機，政府推動三倍券、安心旅遊補助等政策誘因下，累計今年1～7月營業稅收達2,768 億元、年增2.6％，顯見國內在報復性消費下，內需消費有逐漸增溫情勢。