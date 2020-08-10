經濟漸復甦 勞方：盼基本工資漲

勞動部預計在18日舉辦基本工資審議委員會來討論明年度的基本工資，而按照往例，勞動部在10日晚間進行勞方委員的會前會。勞方代表強調，今年雖然受到新冠肺炎疫情影響，但目前台灣經濟數據已經恢復向上成長，在考慮到邊際勞工的生活水準下，認為今年基本工資還是應該要調漲。

對於基本工資是否會調漲，勞動部維持一貫回應，指基本工資的調漲，將參考當前經濟數據，在基本工資審議委員會上由勞、資、政、學各方委員充分討論後，一同決定明年的基本工資。

勞動部過往每季都會召開基本工資工作小組會議，在每年第三季進行基本工資審議委員會來討論隔一年的基本工資。

今年受到新冠疫情的影響，第一季與第二季的基本工資工作小組會議在6月30日合併舉行，當時也確認一定會召開今年基本工資審議委員會。

勞動部昨晚利用餐會的形式將進行基本工資審議的勞方委員會前會。勞方委員、全國產業總工會理事長莊爵安表示，因為今年的疫情，相信資方都會傾向不調整，但他也坦言，今年經濟不是最好，但現在已經看到復甦、向上，而且雖然全球受疫情影響，但台灣經濟還是向上成長，其他經濟有成長的國家，例如韓國也有調升，所以台灣應該也能上調。

勞方過往主張都是基本工資月薪與時薪調整不脫勾，有勞方委員透露，調整月薪影響的是製造業、調整時薪影響的則是餐飲等服務業，而這次肺炎疫情讓各產業面臨的衝擊不一樣，所以預計在基本工資審議委員會上，會把每個產業遇到的問題、從疫情後恢復的情況來討論，但整體而言，還是希望基本工資調漲。