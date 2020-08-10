台版CRS下月交換 公開上兆元帳戶

財政部國際財政司指出，台版CRS（共同申報準則）將在下個月（9月）與日本、澳洲正式啟動自動資訊交換程序，範圍為個人100萬美元以上的高資產帳戶資訊，我國將揭露日、澳稅籍人士3.8萬筆帳戶資訊，總金額合計為新台幣1.06兆元。

而日、澳因應CRS雙邊互惠原則，兩國在今年9月也會將當地屬於台灣稅務居民的個人高資產帳戶資訊交換給我國財政部，考慮到不少國人在日投資，預估交換規模可能達新台幣上兆元，財政部將有效掌握台灣富豪在兩國資金情況，未來可做為選案查核基準。

我國自2017年實施CRS制度，同時要求在台的金融機構自2019年起做盡職審查，區分海外人士帳戶，搭配洗防法需求做KYC（了解客戶背景）檢測，把境外人士帳戶資訊依國別逐一分類，未來一旦台灣與其他國簽署CAA，金融機構即可在隔年6月申報其資料給財政部，我國9月再實施資訊交換，像今年就是日本、澳洲兩國。

官員表示，今年台版CRS僅交換日、澳個人在台高資產帳戶資訊，2021年9月起交換範圍將擴大到個人所有帳戶、企業高資產帳戶（25萬美元以上）等，不少日商在台設置公司或子公司，皆可能列入其標的，估明年涉及CRS自動資訊交換的帳戶總金額上看新台幣2兆元。

我國除日、澳外，未來兩年內有望與歐盟會員國如捷克、奧地利、比利時、丹麥等簽署CAA（主管機關協定）、納入CRS自動交換範圍，預計在簽署生效後隔年即可上路，官員認為，台灣富豪在CRS網絡下，海外避稅管道將逐漸受限縮。

我國接軌國際的反避稅三大政策包括CRS、CFC（受控外國公司制度）、PEM（實際管理處所），目前CRS已經上路，而台版CFC因應立院協議，財政部將在2021年8月後報請行政院，經過核准後即可施行，但我國PEM未有進展。