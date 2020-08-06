移工檢疫 禁止一般旅宿業

為落實新冠疫情防疫，中央疫情指揮中心日前指示，降低旅宿業入住染疫旅客風險，決議移工居家檢疫地點不得為非防疫旅館的一般旅宿業，勞動部即日起也暫停受理雇主或私立就業服務機構申請以非防疫旅館之一般旅宿業，作為移工居家檢疫地點。

為避免移工跨境流動成為防疫破口，勞動部3月以來，修正入境移工居家檢疫辦理方式，社福類的居家檢疫，統一入住政府安排的集中檢疫場所；產業類的居家檢疫場所仍維持由雇主或仲介公司辦理，但須事先經權責機關實地查核確認後，始得引進移工。但根據指揮中心最新規定，未來檢疫場所必須是防疫旅館，一般旅宿業不得作為檢疫地點。

勞動部表示，目前全台在非防疫旅館進行檢疫的移工有200多名，這些移工不會受到影響，將會留在原處完成檢疫，同樣不受影響的，包括拿到核備函的業者，但如果是已申請、尚未進行實地查核，暫停辦理查核作業。

勞動部表示，即日起請地方主管機關暫停受理雇主或私立就業服務機構申請以非防疫旅館之一般旅宿業，作為移工居家檢疫地點；已受理者，暫停辦理實地查核作業。

至於後續因涉雇主以及私立就業服務機構引進移工相關事宜，有關移工居家檢疫相關規定、適用對象及實施日期等，將會報請中央疫情指揮中心確認後，另行公布修正之後移工居家檢疫執行方式。