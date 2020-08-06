過世前五年繼承免稅遺產 需合併計稅

現行遺產稅制規定，遺產免稅額為每人每件1,200萬元。不過，國稅局指出，如果被繼承人在過世前五年有繼承免課遺產稅的財產，則繼承人繳納遺產稅範圍將涵蓋到當時免稅的遺產。

依照我國遺贈稅法第16條的規定，被繼承人死亡前五年內，繼承財產若是已經繳納遺產稅，可以免計入遺產總額。不過，財政部在1986年函釋補充註記：如果是死亡前五年繼承的「免遺產稅財產」，必須計入遺產總額，不能適用該優惠條款。

在稽徵實務上，其實我國多數遺產稅案件都是免稅情況，因為目前除遺產免稅額1,200萬元外，還有各項遺產扣除額，幾乎可涵蓋大多數的案件，所以該函釋對一般民眾影響較大。

遺產扣除額包括重度以上身心障礙扣除額每人618萬元、配偶扣除額493萬元、父母扣除額每人123萬元、喪葬費扣除額123萬元。

另也有直系血親卑親屬（兒女、孫子女等）扣除額每人50萬元，若為未成年，按照成年歲數差距，每年加扣50萬元，還有受被繼承人扶養之兄弟姊妹或祖父母扣除額每人50萬元、兄弟姊妹中有未成年再依照歲數差距加扣50萬元。

舉例來說，A先生在2018年繼承配偶遺產1,500萬元，因為低於遺產免稅額與遺產配偶扣除額總和（1,200萬元+493萬元），因此免繳遺產稅。然而，A先生在2019年也過世了，留下了3千萬元的財產、其中有1,500萬元為2018年所繼承，則遺產總額就要以3,000萬元計算。

假設繼承人為A的成年女兒，則遺產稅課稅總額為1,627萬元（3,000萬元-免稅額1,200萬元-直系血親卑親屬扣除額50萬元-喪葬費扣除額123萬元），適用遺產稅率10％、其稅負為162.7萬元。