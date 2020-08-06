重大逃漏稅刑期 改七年以下

財政部指出，《稅捐稽徵法》修正草案日前經行政院政務審查會初審通過，最快下半年送立院排審。本次草案較2019年版本有所更動，在重大逃漏稅處罰原本擬訂為有期徒刑6個月至10年，但新版本配合刑法體例、訂為1～7年，罰金維持1千萬元～1億元。

官員表示，更動主因為刑法中，10年以下有期徒刑的體例只有6個月到5年、1～7年、7～10年，因此財政部斟酌調整《稅捐稽徵法》修正草案。除重大漏稅罰則外，其他條文僅做文字修正、和去年版本並無差異。

對民眾與企業而言，財政部修正稅捐稽徵法將有六大益處，包括滯納金上限從15％降為10％；暫緩移送強制執行應繳納稅額比例由1/2降為1/3；企業若未取得憑證或未保存憑證，其欠稅罰鍰將從認定總額5％降為5％以下、具裁量空間；財務困難者的欠稅案可申請分期繳稅，但個人稅額在100萬元以上、企業欠稅款超過200萬元須提供擔保金。

若修法通過，未來經行政法院最終判定應撤消的稅單將直接取消，不用再回到國稅局重新裁定淪為稅單爛帳，「萬年稅單」可解套；另外，如果出現烏龍稅單，像是官員開錯稅單金額，國稅局必須在二年內做修正，若是責任在政府單位，民眾可隨時申請核退溢繳稅款、請求權無期限，但如果是民眾個人申報錯誤、多繳稅，請求權期限為10年。

據財政部今年的欠稅大戶名單，重大欠稅案件共956件、金額達982億元，近年都是老面孔，企業為環亞大飯店、個人為已故股市聞人黃任中兒子黃若谷，其家族累計欠稅52億元。

官員坦言，過去我國無法規限制欠稅個案出境，當時欠稅案早已經積欠多年而且國內可執行財產都已經執行完畢，等於無法追回，但現在可透過聲請假扣押、主張不實抵押權或限制出境等方式避免人去樓空，待稅捐稽徵法修正後，罰金大幅提高也能有效嚇阻新增的欠稅大戶。