財政部增修名醫逃稅條款 罰金翻倍刑期最高7年

財政部修正稅捐稽徵法，增訂「名醫逃稅條款」，對以詐術或不正當方法逃漏稅，最高罰金從新台幣6萬元上修至500萬元，若是情節重大者，刑期部分調整為1年以上、7年以下，至於加重處罰併科罰金則維持不變。

有立委先前於立法院質詢時指出，壢新集團執行長張煥禎涉嫌逃漏稅5億多元，根據現行稅法，欠稅上億僅罰6萬元就可解套。

因此財政部大翻修稅捐稽徵法，重點之一就是增訂「名醫逃稅條款」，將納稅人以詐術或其他不正當方法逃漏稅的罰則，由現行的「5年以下有期徒刑、併科最高6萬元罰金」，改為「5年以下有期徒刑、併科最高500萬元罰金」，同時，若逃漏稅額情節重大，還會加重處罰。

財政部官員表示，原先加重處罰部分，預計改為「6個月以上、10年以下有期徒刑」，不過修正草案送到行政院並經跨部會討論後，考量刑法體例，大多是採取6個月至5年、1年至7年、7年至10年三種刑期區間。

為遵守刑法體例，最後決定由「6個月以上、10年以下」改為「1年以上、7年以下」，加重處罰的併科罰金不變，維持1000萬元以上、1億元以下。

財政部官員表示，稅捐稽徵法修正草案目前已送交行政院，內容細節已大致確定，待近期行政院院會通過後，下半年就可送立法院審議。

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