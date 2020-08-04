財部：兩優先法案拚下會期送審

財政部賦稅署長許慈美4日表示，下半年立法院會期有許多稅法修法，財政部認為即將屆滿的汽機車汰舊換新優惠貨物稅條例，還有重大逃漏稅罰則加重與滯納金上限降為10％的稅捐稽徵法等兩大法案最優先，但仍要經行政院拍板。

賦稅署也指出，其他預告修法的法案包括所得基本稅額條例、證交稅條例、遺贈稅法、所得稅法、土地稅法及菸酒稅法等。

汽機車汰舊換新政策為舊車報廢換新車時，汽機車可分別減徵貨物稅5萬元、4千元，原本汰舊換新優惠年限為2021年1月，財政部研擬再延長五年至2026年1月。

而稅捐稽徵法修法範圍包括提高重大逃漏稅罰則至1億元、滯納金上限降為10％、暫緩移送強制執行應繳稅額比例降為1/3等。

所得基本稅額條例為財政部要將未上櫃的證券交易所得列入基本稅負制範圍、適用稅率20％，因為近年來富人透過左手母公司獲利轉投資右手的未上市櫃公司，稅率從股利單一稅率28％轉換為證券交易所得0％，財政部盼防堵漏洞。

證交稅條例為權證避險降稅案，財政部擬將券商權證避險證交稅從千分之3降為千分之1，實施期間為五年，預計可造市1.78倍，權證交易金額可望擴增為1兆3,384億元。

遺贈稅法、所得稅法則是因應民法修正案所調整。考慮到未來我國可能會下修民法成年年齡從20歲改為18歲，財政部擬將現行遺贈稅法、所得稅法「未滿20歲」繼承人文字修正為「未成年」，即可適用。

土地稅法修法起因司法院釋字第779號解釋，大法官認為，民間土地經編定為交通、公共設施用地應免課土地增值稅，要求財政部必須在2022年以前完成修法。

菸酒稅法為維持租稅公平性，財政部表示，「其他菸品」菸稅過去只用重量計稅，但近年來新興菸品多為高濃縮產品，重量較輕、稅負較低，比起一般紙菸按支計稅稅負更低，因此研擬將其他菸品改為「重量或支數擇高課徵菸稅」。