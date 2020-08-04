台對陸製鋁箔 反傾銷調查

因應中鋼鋁業申請，我國針對中國大陸製的金紙、包裝用鋁箔紙採取反傾銷調查，財政部關務署4日指出，預計明年1月做出初判、若確實有傾銷情況，最快明年下半年開徵反傾銷稅。

官員指出，中鋼集團旗下的中鋼鋁業公司日前向關務署申請反傾銷稅調查，因中國大陸現為全球鋁箔第一大出口國，但近年來產量過剩，頻頻向歐美、亞洲等國傾銷，已遭美國、歐洲各國、墨西哥等裁處貿易制裁，建議應課徵反傾銷稅39.98％或42.53％。

據關務署資料顯示，本次涉案貨品為鋁純度在99.3％～99.9％的特定鋁箔，進口稅號「76071120006」及「76071190001」，廣泛用於食品包裝、香菸褙紙、金紙。

而涉案廠商包括中國大陸的丹陽鋁業、江蘇中基複合材料、昆山鋁業、廈門廈順鋁箔、鼎勝新能源、雲南浩鑫、煙台東海鋁箔、上海神火鋁箔及上海恩遠公司。

中鋼鋁業指出，自2016年至2019年上半年，中國大陸鋁箔大舉出口至台灣，利用低價策略、蠶食鯨吞我國市場，衝擊國產品內銷價格。據調查，一般鋁箔國際銷售價格約每公噸為4,197～4,791美元，但大陸鋁箔銷售價格為3,024～3,344美元，明顯有傾銷情況，中鋼鋁業建議，為保護我國鋁業市場，海關應斟酌課徵反傾銷稅。

關務署表示，目前已正式接受中鋼鋁業申請，依照我國《平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法》規定，將分為初步、最終判定兩大程序。

初步判定方面，經濟部在40天內判定並移交給關務署70天內做出初步調查，若調查情況受疫情或其他情況耽擱，最多再延長1/2時程，最快今年11月、最遲明年1月可完成初判。

最終判定部分，關務署在初判後60天內完成傾銷事實的最後認定，交由經濟部在40日內做最後調查、關務署10天內送給關稅稅率審議小組施行，同樣可再延長1/2時程，預計明年7月有望課徵反傾銷稅。