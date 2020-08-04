雇主設高溫防護設備 最高補助50萬

為因應高溫氣候，勞動部修正「事業單位改善工作環境及促進職場勞工身心健康補助作業要點」，補助項目，新增呼吸防護及高氣溫戶外作業危害預防設施或器具，擴大協助中小企業營造健康工作環境，項目最高可補助50萬元，歡迎中小企業踴躍申請。

近年因全球氣候異常變化，高氣溫頻率及持續期間愈來愈長，為維護戶外工作者健康，勞動部職業安全衛生署指出，職業安全衛生法令已規定雇主應視天候狀況採取危害預防措施。

勞動部也特別提醒需經常於戶外從事作業者，可透過降低環境或體表溫度等方式避免高氣溫造成的熱傷害，如使用遮陽裝置、灑水降溫設備或穿著冰背心，而這些設施或器具，中小企業雇主都可以申請補助。

職安署指出，今年度改善工作環境及促進職場勞工身心健康補助工作，受理申請期限至10月20日止，工作環境改善類最高補助50萬元，其中個人防護具以5萬元為限，職場勞工身心健康促進活動或措施類為15萬元；有特殊需求，事前報經職安署審核同意者，還可再提高補助金額。

另因應依「職業安全衛生設施規則」第277條之1所公告之「呼吸防護計畫及採行措施指引」，自7月1日施行，考量呼吸防護具是保護勞工健康最後一道防線，使用錯誤可能比不使用結果更為嚴重，因此雇主應依工作環境危害特性，提供勞工合適的呼吸防護具，也要進行密合度測試，以確認呼吸防護具能與勞工臉部密合，避免有害物質自縫隙經口鼻進入體內而造成傷害。

勞動部為鼓勵中小企業能主動落實執行職場呼吸防護計畫，舉凡購買呼吸防護具及密合度測試檢測設備，或是委託第三方專業團體實施呼吸防護具密合度測試的檢測服務費，也都新增納入這次修正後補助範圍。