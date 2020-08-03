台積電 續居營所稅繳稅王

根據國稅局資料與企業財報顯示，全球晶圓代工龍頭台積電今年申報營所稅，自繳稅額約300億元，占今年全台企業營所稅額（2,961億元）約10.1％，居全台之冠。而鴻海則為第二名，今年繳納營所稅約50億元，占全台比例約1.7％。

國稅局依照職責規定，無法提供企業名稱與具體稅額。但據近五年財報與所得稅申報資料，經交叉比對後，前三大上市櫃企業仍略能知悉。台積電自2017年至今，每年營所稅繳納金額都在300億元以上、居全台之冠。

台積電在2017～2018年、2020年申報營所稅，繳稅金額皆為300億元左右，2019年則是350億元，等於稅收逐年上升到2019年高峰，2020年則呈現小幅下滑，仍為我國目前唯一繳稅規模達標300億元者。

台積電今年繳稅額小幅下滑，關鍵可能為所得稅改的未分配盈餘稅從10％減半為5％，未分配盈餘稅減半優惠自2018年上路、2020年申報適用。

此外，在2019年中美貿易戰日趨熱絡下，中國大陸與美國兩大經濟體加徵關稅，歐盟也跟進、針對特定鋼鐵或產品增課稅負，各國轉採關稅壁壘，國際貿易熱度略受影響。

而鴻海2016年繳稅金額達180億元，2017～2019年則為百億元規模，2020年下降至50億元左右。

根據今年企業申報營所稅狀況，五區國稅局以北區營所稅額1,111.6億元、申報件數32.7萬件，件數與金額皆居冠。

而台北國稅局稅額為1,053.8億元居次、件數以19萬件居第三，略低於中區國稅局（23.2萬件）。

國稅局官員表示，依我國稅捐稽徵法第33條規定，每一家企業、機關團體或每一位自然人繳稅金額皆為保密資訊，除納稅人自己、代理人或是司法需求外，國稅局皆會保守秘密，對其他學術機構、統計需求則採取去識別化方式。