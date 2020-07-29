租金補貼8/4開跑 12.6萬戶受惠

營建署29日宣布，今年度租金補貼將在8月4日至31日開放申請，整合過去多項租金補貼一起申辦，總計畫戶數提高至12.6萬戶。為鼓勵民眾線上申請，加碼提供1,000份面額200元超商禮券，讓線上申辦的民眾抽獎。

過去每年7月開放申請弱勢戶租金補貼、自購住宅利息補貼，去年底政府加開單身及婚育青年租金補貼。為簡化各種住宅補貼項目，營建署今年整合為半年申請一次，下半年為8月4日至31日開放申請，下一次申辦時間為明年1月。

同時開放住宅租金補貼數量12.6萬戶，申請條件放寬為所得低於各縣市每月最低生活費的2.5倍，也不受戶籍地與居住地不同的限制。

營建署指出，過去列入查調財稅資料之家庭成員包含「申請人或其配偶之戶籍內直系親屬之戶籍外配偶」，今年起則不再列計，並且刪除40歲以下申請人必須與已結婚或直系親屬同戶籍等限制。

儘管補貼戶數提高到12.6萬戶，但營建署擔心申請量超過計畫戶數，因此採取評點制度，評點分數較高者可以優先獲得補貼，包括育有2名子女以上、弱勢戶等，都可以加分。申辦期間民眾可向租賃地或欲租賃地的直轄市、縣（市）政府提出申請，自購及修繕住宅貸款利息補貼則是向戶籍地的直轄市、縣（市）政府申請。