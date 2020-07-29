前兩批退稅金額 年增逾3％

財政部台北國稅局29日指出，今年因應疫情，退稅案件紛紛提前1～3個月，若以前兩批退稅金額與去年同期金額比較，今年退稅金額較去年成長3.1％。

根據財政部統計，今年首批退稅案件數為221萬件、退稅金額為351億元，第二批為74.1萬件、118.7億元。合計前兩批退稅為295.2萬件、469.6億元，國稅局表示，今年較去年同期件數成長0.6％，但稅額明顯成長3％以上。

台北國稅局長宋秀玲分析，退稅金額成長多半是兩種原因：景氣衰退導致所得降低、稅制改變，因2019年我國未受疫情影響，整體景氣看起來與2018年相差不遠，所以關鍵應為稅制改變。

宋秀玲歸納，2019年我國有三大減稅加碼優惠，首先為12萬元長照特別扣除額，只要符合衛福部的「須長期照顧之身心失能者」，本人、配偶或是扶養人可額外適用。

第二為2019年每人每年基本生活費17.5萬元較2018年17.1萬元更優惠，照財部估算，全台約184萬戶可享基本生活費減稅優惠，較2018年多出5萬戶，減稅範圍已擴大。

第三則是財政部在今年3月發布函釋、放寬扶養「無謀生能力」親屬定義，新增「全年所得低於基本生活費」、「受監護宣告精神障礙」「嚴重精神疾病」、「適用長照特別扣除額」等4項情況。

宋秀玲也指出，受疫情影響，財政部一律延長今年所得稅申報期限至6月底，第一批案件退稅日期為6月30日，為5月1日至6月1日採網路申報、稅額試算採線上登錄或電話語音回復、5月1日至5月11日向戶籍所在地稽徵機關申報之稅額試算書面回復、人工申報及二維申報。

第二批退稅日期為7月31日，涵蓋今年6月2日至6月30日採用網路申報、稅額試算以網路或電話語音確認回復案件。第三批退稅日期為9月30日，包括稅額試算書面回復、人工申報及二維申報剩下案件。

若今年逾期繳稅，未在6月30日以前申報，將列為第四批退稅者，退稅日期為明年1月18日。