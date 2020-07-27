6月初次失業給付 金額創逾10年新高

新冠肺炎疫情經濟活動受到影響、進而衝擊勞動力市場。據勞保局統計，在5月失業給付初領人數創逾10年新高後，6月初領失業給付的數字已見趨緩，降至1萬1,317件，而單月總核付金額為10億1,133萬元，創下逾10年新高。

據勞動部勞保局統計，失業給付初次認定核付件數從今年1月起即逐月增加，到今年5月達1萬3,623件，年增83.5％，創下10年來新高數字，5月全月發出失業給付金額達8.8億元，但6月時申請初領失業給付情況趨緩，但初領失業給付件數仍多，導致單月總核付金額創下2010年3月以來新高。

依照勞保局規定，要申請失業給付必須要非自願離職前三年有參加「就業保險」年資合計滿一年以上，具有工作能力和繼續工作意願者，可以備妥相關資料向公立就業服務機構辦理求職登記和申請失業給付，若失業者在14天內未能推介就業或安排職業訓練，即完成失業認定，會由勞保局來核發失業給付。

失業給付依被保險人離職退保當月起前六個月平均月投保薪資60％來發給，最長領六個月，離職退保時滿45歲或領身心障礙證明者，最長發給九個月；具備其他條件的申請人可有失業給付加給，領取失業給付期間有扶養無工作收入配偶、未成年子女或身心障礙子女，每扶養1人加給10％，最多加給至20％，最多領到平均月投保薪資8成。