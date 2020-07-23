部會加碼四振興券 產值逾百億

行政院主計長朱澤民23日表示，振興三倍券總預算為511億元，經濟部估約可以創造千億元商機；而各部會加碼推出的藝FUN券、動滋券、農遊券和浪漫客庄旅遊券四類振興券，則可以創造100億元以上產值。

此外，客委會的「浪漫客庄旅遊券」開放第二波登記就因爆量當機，客委會決定將客庄旅遊券的登錄截止日期延至28日（下周二）。

經濟部昨日在行政院會報告「三倍券及其他振興券辦理情形」。經濟部報告指出，三倍券從7月15日開始領取至今，已經超過1,750萬人參與，其中1,575萬人已經預購或領取紙本券、175萬人綁定數位券。而各行各業不斷推出三倍券加碼好康優惠，估計可以創造千億的商機。

朱澤民昨天表示，紓困3.0追加預算中，發放振興三倍券加碼增列382億元，加上先前編列共129億，三倍券總經費約511億元。

此外，經濟部指出，文化部12億元預算推出200萬份藝FUN券，每份600元，估計可創造50億元產值；客委會投入1.32億發放28萬份浪漫客庄旅遊券，每人800元，估可帶動4.3億產值。

另農委會以12.5億預算發出500萬份農遊券，每人250元，可創造效益超過50億元；教育部編列20億元預算，推出400萬份動滋券，每人500元，可帶動一定規模運動商機。總計這四類振興券，共可創造超過104.3億元的產值。