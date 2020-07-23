健保費率擬漲 估增百元內

健保署23日證實，已完成健保費率、部分負擔草案試算。衛福部向行政院提出的版本，雖擬將現行保費費率提高到5％～5.5％，但為顧及民眾觀感、雇主壓力，據悉，未來可能下修改調升約5.1％至5.2％，增加保費控制在百元內，爭取社會廣泛支持。

由於健保署2016年將健保費率從4.91％調降到4.69％，補充保費也從2％降至1.91％，導致隔年出現財務缺口，並以每年200億元速度持續擴大，去年全年虧損高達337億元，今年第一季就虧75億元，明年安全準備金將低於法定1.5個月安全水位，包含健保、補充保費費率要調高外，檢驗檢查、藥品的部分負擔也都研擬提高。

健保署醫管組組長李純馥昨出面受訪指出，依法連動的健保費、補充保費費率，需一起調整，健保調整方案中，也包含藥品部分負擔調漲，及研擬開始收取檢驗檢查的部分負擔。李純馥強調，盼透過「使用者付費」機制，減少不當使用，且弱勢、重大傷病民眾，將不會受影響。

據健保署規劃，保費費率擬由4.69％拉高到5％～5.5％，但調升幅度不小，恐雇主難以負擔，目前傳出有可能調至5.1％～5.2％，主要是以每人每月增加健保費大約在百元左右，民眾較能接受幅度來爭取支持。

另藥品部分負擔上限，據健保署規劃，擬由目前200元，調漲至300～500元，且打算恢復慢性病連續處方箋部分負擔上限200元，還要恢復收取20％檢驗檢查部分負擔，每次最多收300～500元，一年收取最高3,500元。