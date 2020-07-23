修法增長照假 工商團體有異見

國政基金會23日舉行「搶救家庭照顧者」記者會，立委蔣萬安認為，現有一年7天家庭照顧假，要拿到照顧失能家人時極為不足，下會期擬提案修法，新增長期照顧假，目標最長可請三個月。立委謝衣鳳也加碼主張，長照假前30天應由就業安定基金給付勞工六成薪資，以減輕勞工負擔。

對此，工商團體有異見，認為政府與立院應全盤規畫育嬰假、顧老假和家庭照顧假等，而不是像切豬肉一般，一次切一塊，問題根本沒有解決。

依我國性別工作平等法，訂有「家庭照顧假」，受僱者可請家庭照顧假，但須併入事假計算，全年最多請7天，常被勞團詬病。

蔣萬安舉例，日本照顧者可分三次申請總共93天照顧假，美國勞工最高可請休12周，德國勞工若臨時有照顧需求，也可享10天照顧假，最長可休6個月，時間長度都遠勝於台灣。他說，下會期他將提出修法，在家庭照顧假之外，增設「長期照顧假」，並研議最長可請3個月，而多少天數比例、可給多少比例薪資，將研究後提出。

謝衣鳳則認為，家人失能後第一個月「兵荒馬亂」，她將提出修法，除勞工依法可請30天長照假外，且這段期間由就安基金給付六成薪水，提供勞工支付醫療費用、尋找看護等費用支應，減輕勞工負擔。

工商團體則表示，台灣企業在法定勞動成本方面負擔，已居世界前茅，遠高於美國、日本、韓國等，包括勞保、健保、就業保險、職災保險、勞退金、職工福利金、原住民和身障者僱用差額代金等法定勞動成本負擔，占員工薪資20％以上，亦即企業每支付員工100元薪資，至少要額外提撥20元給政府法定帳戶。況且，與美國、日本、加拿大、英國及韓國等相比，美國及韓國都沒有無家庭照顧假規定，日本、加拿大及英國的家庭照顧假都不給薪。

工商團體指出，全面週休二日後，每位勞工每年可固定放116天有薪假，還有3～30天特休假、56天產假、8天婚假、5天陪產假、5天產檢假、3～8天喪假，及33天半薪的病假﹙含生理假﹚，在法定成本已高、假又多情形下，若再增有薪長照假，以7天計企業每年至少增加700多億元成本，無疑讓企業法定負擔雪上加霜，影響企業的市場競爭力。