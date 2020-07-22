紓困3.0追加2,100億特別預算 今拍板

因應新冠肺炎最新疫情，行政院會23日將拍板第二次追加特別預算案，擬追加法定預算上限2,100億元，其中紓困、振興預算共1,717億元、防治經費則為383億，而外界關注的新增紓困3.0預算規模達千億元。立法院民進黨團規劃8月15日高雄市長補選之後，召開第二次臨時會討論通過。

行政院發言人丁怡銘表示，因應國際疫情持續升溫，許多產業持續受到衝擊，行政院23日將送出紓困3.0追加特別預算案，至於立法院是否召開臨時會處理，尊重立法院各黨團意見。據了解，行政院長蘇貞昌昨日利用例行會面，已向蔡英文總統報告第二次追加特別預算案內容，並獲同意。

在2,100億元預算中，新增的紓困3.0預算就占了幾近一半，達千億元規模，主要用於製造業、貿易服務業、會展業等第三、第四季的薪資與營運補貼，及國際客源為主的旅行業補貼和航空業硬體租金權利金等補貼。此外，新增遠洋漁業補貼。

製造業方面，行政院官員表示，紓困以衰退五成為原則，但第三季申請原則以6月做為基準，若6月沒有很糟，7月表現不佳，就以7月為基準申請8、9月的紓困。

至於振興三倍券預算規模為507億元，扣除之前已編列的振興抵用券23億元、刺激消費措施111億元，這次預算共編列373億元。

若以部會來看，經濟部匡列達1,375.5億元，其中包含紓困2.0的回補與三倍券預算，新增持續受衝擊的製造業、貿易服務業、會展業等行業的薪資與營運補貼。

衛福部編列373.6億元，有部分回補紓困2.0急難救助，也新增要加發的防疫獎勵金、補償金、疫苗採購與研發，及防疫物資徵用。農委會則為191.1億元，大部分是紓困2.0回補，與新增遠洋漁業補貼。交通部則匡列97.8億元，主要對於國際客源為主的旅行業補貼，及航空業硬體租金、權利金等補貼。

勞動部匡列47.1億元，主要是回補紓困2.0自營業者及勞工紓困貸款。內政部匡列6.4億元，則是用於居家隔離檢疫的服務。NCC也編列2.1億元，用於隔離檢疫者的定位追蹤。