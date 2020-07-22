台商撤陸 賣股權節稅效益大

面臨中美貿易戰、科技戰與新冠肺炎等影響，部分台商企業重新布局、撤出中國大陸。但勤業眾信（Deloitte）22日表示，如果台商要離開大陸市場，轉賣資產土地，稅率可能高達50％以上，不如直接賣公司股權，稅率僅10％，可有效節稅。

勤業眾信22日舉辦「勤業眾信線上稅務論壇－2020兩岸四地稅務大勢」指出，近三年以來，中國大陸採取「減稅降費」與「放管服」改革趨勢，減稅降費總額超過人民幣2兆元。

然而俗話說羊毛出在羊身上，雖然大陸大舉降稅費，但現在大陸稅局建置企業納稅信用分級與金稅三期等大數據分析管理工具，勤業眾信預估，未來大陸政府要平衡稅收，會運用大數據追稅、加強企業稅查核力道，台商企業須謹慎以待。

勤業眾信稅務部會計師徐曉婷指出，若台商要退出大陸，最簡單的方式為賣地、賣不動產，但大部分台商早在20年前取得的土地漲幅已有數十倍，多半適用大陸土地增值稅稅率60％，另外還會有9％增值稅、25％企業所得稅等，如果匯出到海外，還要多課匯出稅10％，合計起來，台商買賣不動產稅率可能高達五成以上。

徐曉婷建議，台商撤出中國大陸，應考慮賣股權，而且最佳解方是賣給海外公司，僅適用資本利得稅10％。雖然大陸開發商對台商不動產相當青睞，但只要是賣給陸方企業，最後資金還是會受到當地的外匯管制，仍有一定風險。

而台商企業過去多為繞道BVI、開曼等第三地設置紙上公司、再轉投資大陸子公司。徐曉婷認為，如果把大陸子公司賣給海外企業，採用海外交割，資金可順勢回到第三地紙上公司做自由運用。

此外，台商還可以適用境外資金專法，採用盈餘分派方式，將紙上公司資金匯回台灣，可享受首年優惠稅率8％、第二年10％，採用實質投資稅負再減半，同時也能從專戶解套做投資，大幅降低風險。