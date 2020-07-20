第三批光電土地 標脫率75％

財政部國產署20日指出，2020年第三批太陽光電土地4案共標脫3案，標脫率75％，其中桃園觀音案、苗栗竹南案、台南歸仁案等標脫，但是屏東里港案因台電要求業者須分擔部分饋線容量設置費用，業者難以計算投報率，因此流標。

據國產署統計，本次標脫三案面積合計為1.6公頃、合計每年售電收入約916萬元，標租20年商機約1.83億元。

國產署副署長游適銘指出，苗栗案雖然是小案件，但當地陽光充足、仍吸引兩家廠商投標，回饋金比率喊到22.8％，投標業者設定裝置容量為289KW、每年售電收入約143萬元以上。

而桃園市觀音區案面積為1.16公頃，原本土地是鄰近的三塊農牧用地，國產署綁在一起做標租，終於以裝置容量1350KW（峰瓩）、回饋金比率18.1％標脫，預計每年售電收入約676萬元。

台南市歸仁區案為0.19公頃，得標業者設定裝置容量為191KW、回饋金比率為18.6％，每年售電收入約95.6萬元。

至於流標的屏東縣里港鄉案將列入下一批次標的，該案面積1.29公頃，保證金128.4萬元、裝置容量1284KW～3210KW，每年售電收入至少642.6萬元以上，但台電認定當地建造饋線成本相當高，必須由業者負擔部分費用，不過台電未註明負擔比例，業者擔心要全額負擔、因此不願投標。

游適銘認為，光電土地案熱絡關鍵在整合行政程序，像是協調用地變更、保留變電箱所屬饋線與對應容量，業者投標意願才會高，屏東案流標後，國產署會請台電註明負擔比率、讓民間業者精準計算投資報酬率。

游適銘也指出，近一年來我國太陽光電土地標租案，標脫率超過八成以上、市場反應熱絡，回饋金比率動輒20％以上，顯見民間廠商已嗅到綠電商機，國產署預計2020年第四批太陽光電案共4案，將在今年10月公告招標、11月開標。