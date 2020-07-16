台商回台 再增達運精密

經濟部16日召開「歡迎台商回台投資行動方案」聯審會議，會通過台商達運精密投資案，達運精密預計投資10億元在台中市與新竹縣現有三廠區建置自動化製程，擴充產線規模與彈性，同時持續開發高附加價值新產品。

目前台商回台193家投資約7,773億元，帶來6萬4,163個就業機會。

投資台灣事務所指出，中美貿易戰情況不明，新冠肺炎疫情更加劇未來不確定性，達運精密為分散風險，決定移轉中國大陸部分訂單，提高在台生產比重。達運在中國大陸主要產品包括車用顯示器、液晶模組／背光、曲面顯示器／電視、導光板等平面顯示器關鍵零組件，客戶囊括友達光電、LG、三星、SONY等國際知名品牌大廠。

因應面板供過於求，投資台灣事務所表示，達運精密近年跨足新市場，這次斥資建置自動化產線與擴建新產品線，除精進高階光學元件及精密遮罩（FMM）生產技術，專注AMOLED 4.5代線及6代線高解析產品及大幅寬遮罩技術開發，拓展高階技術用於手機、手錶、穿戴式AMOLED屏幕等終端產品的導入，也將加速推動光學元件與顯示器、工業電腦技術整合，布局車用、醫療、工業應用、綠能、城市交通等智慧物聯網（AIoT）多元運用領域，因應未來消費及商用市場需求。