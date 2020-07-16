小商家４月營業稅 最多減免四成

我國小規模營業人8月10日前須繳納4～6月營業稅，但4月可優先享受減稅優惠、最高減免四成。財政部指出，今年4月我國小商家與小吃攤持續受疫情影響，因此各區國稅局依照產業別、分別減除營業稅10％～40％；而5、6月疫情趨緩、未做減稅。

為了反映台灣各地區營業人營業狀況，財政部經蒐集資料分析，發現一般小規模營業人1月業績大概都是減少一成左右，但是2、3月平均減少三成，而4月也普遍有減少一成現象。官員指出，財政部按照這個分析資料做主動減稅政策，五區國稅局都會啟動、等於全台適用，我國48.2萬家小規模營業人皆受惠。

官員表示，4月以娛樂業、旅宿業、理髮業、一般餐飲業等四大業別受挫最重，因此國稅局額外針對四大產業小規模營業人特別減免營業稅，以娛樂業而言，4月營業稅可以減收三成，旅宿業則是減收四成，而理髮業與一般餐飲業皆減收兩成，至於其他產業則全面減免一成。

官員強調，雖然5、6月疫情趨緩，但若各產業的小規模營業人5、6月生意仍較往年大幅下滑，同樣可向國稅局申請，稅局將派員查核、重新計算營業額，調整課稅基準，形同變相減稅。

根據財政部定義，我國小規模營業人為每月營業額低於20萬元的小商家與小吃店，採查定課徵營業稅優惠稅率1％，小吃店如果未符合連鎖或加盟業、具備電子取餐系統、網路銷售、電子收銀機且國稅局未認定具有開發票能力等五大情況，即使其營業額超出20萬元，國稅局也會視為小規模營業人、給予優惠稅率。

官員指出，查定課徵方式為國稅局認定單一營業額並課稅，因此今年以來的小規模營業人減免營業稅政策，皆為營業額打折計稅，有效保障小商家權益。