企業遭假扣押有解 提供擔保可通關

財政部關務署指出，企業如有未確定案件經法務部行政執行署執行假扣押，其進出口貨物可能會因此被攔下，業者可以向海關申請主動繳納保證金或是提供保證金等值的擔保品，即可保持貨物通關無虞。

官員表示，當個人、企業收到處分書或是補稅單，如果是補稅金額或處分書應繳金額合計超過50萬元，等於是達到一般假扣押的門檻，貨物進出關都會被攔截、做為抵押項目。

依照關稅法規定，企業若欠繳關稅、滯納金、滯報費、利息、罰鍰或應追繳貨價，海關可針對企業應繳金額的財產，通知其他機構不能移轉，還可通知主管機關限制其減資登記。

不過，企業可以先繳保證金，也可提出欠繳總額同額的擔保財產，海關即可放行，而財產定義包括政府發行公債、銀行定期存單、信用合作社定期存單、信託投資公司一年以上普通信託憑證、授信機構保證、其他經財政部核准易於變價及保管且無產權糾紛等。

此外，我國立院在今年5月中進一步推動修正稅捐稽徵法第11-1條，增訂上櫃有價證券及易於變價、無產權糾紛且能足額清償的土地或已辦妥建物所有權登記的房屋可做為納稅擔保品，雖然房屋價值一般是依照公告現值加兩成估價，但民眾、企業若主動提示時價資料，國稅局可核實認定。

舉例來說，企業主A欠稅2千萬元，但A想要出國洽談商務合作，為求解除出境限制與貨物後續通關順利，A將企業商辦（公告現值為1千萬元）做為擔保品，但國稅局只認定其房屋價值為1,200萬元（1千萬元*1.2倍），而A主張附近房屋市價約2千萬元，最後國稅局按時價資料認定，A將房屋做為擔保品後、順利出境，貨物也能進出，而商辦已設定禁止移轉，國稅局確保可收回稅款。