資金匯回單月衝229億 上路最大增幅

財政部15日公布海外資金匯回統計，近一個月來匯回資金增加229億元、創上路以來單月最高增幅，而資金專法上路11個月以來，累計申請匯回金額已達1,284億元，其中個人申請匯回金額為515億元、企業為769億元。財政部認為，首年申請匯回金額有望達標1,333億元低推估值。

資金專法上路第11個月（6月15日到7月14日），以個人申請最為踴躍，申請件數增加94件、其金額更是大增139億元；反而是企業表現持平，件數、金額僅分別增加38件、90億元。

官員分析跟帳簿有關係，企業的帳簿較明確，相對個人來說更符合資金專法的反洗錢與資恐防制等法遵需求，因此在專法上路初期就能申請適用，像是大企業在前半年就大致完成布局；而個人可能需要透過會計師整理帳簿，資金調度也要一點時間才能到位，所以相對來說時程較晚。

資金專法是首年適用優惠稅率8％、第二年為10％，若有實質投資稅負再減半。官員認為，目前實際已匯回金額為1,036億元，其中約有四成投入實質投資，雖然比例看似不高，但實際上台商個人、企業是1+1個月內將資金匯回，後續一年內都能申請實質投資，等於最多有14個月時間去做規劃。

近一年以來，我國陸續放寬創投法規，匯回資金還能和未分配盈餘做實質投資抵稅優惠併用，大幅提高台商個人、企業的投資意願。

舉例來說，大立光去年底已匯回近110億元，今年7月再宣布將透過子公司匯回81億元，且都是做實質投資、設廠擴增產能，官員指出後續實質投資比例未來有望再提高。

資金專法首年優惠僅剩一個月，官員提醒，台商應抓緊時間盡快回來，現在中美貿易戰、科技戰未見歇止，台商勢必要調整生產基地，避免受關稅重擊。此外，台灣的新冠肺炎疫情相對他國趨緩，做為投資標的較為適合。

官員預計，台商資金在各項利多因素下，可能會加速回台。