台電：再生能源替代 無缺電之虞

用電屢創新高，14日全台用電再創史上新高紀錄。而台電核二廠1號機明年3月除役，明年夏天一下少掉98.5萬瓩供電能力，引發外界擔心恐現供電缺口。台電表示，明年起會有再生能源接替發電，不會有缺電之虞，備轉容量率可望在10％以上。

台電核二廠1號機預定明年除役，將比照核一廠進行，分為準備期7年及除役期25年，在期間內完成拆除作業，廠區土地並予再開發利用。惟因核電過去是支撐供電的穩定來源之一，有學者認為，若未來氣候極端化，夏季高溫近40度，核二廠1號機除役恐對未來供電帶來壓力。

台電發言人張廷抒表示，這幾年台電努力推動再生能源，國內離岸風電與太陽光電都在積極建設中，像近日用電量攀升，太陽光電貢獻就不小。至於再生能源有不穩定特性，是否能成為接替核能電力來源，他說，太陽光電雖受雲層影響，惟現在光電設備全台都在設立，整體來看影響不大。

據能源局資料顯示，核二1號機明年除役雖然會讓備用容量率從今年16.1％下降至15.8％，惟仍然高於法定的15％以上，且後年備用容量率會因新增燃氣電廠與再生能源提升至16.5％，短期內不會有缺電問題。

值得注意的是，周二台北雖高溫僅37.8度，略比周一下降，但整體用電量卻連續兩天刷新記錄。台電表示，14日最高用電量於下午1點51分，尖峰用電量達到3,779萬瓩，不但是今年最高，也創下歷史用電最高紀錄。

台電指出，周二備轉容量約392.4萬瓩，備轉容量率10.38％，亮出供電充裕的綠燈。在用電量最高當下，太陽光電發電量達到213.8萬瓩，穩定挹注尖峰用電。

是否會上修今年尖峰預測，張廷抒表示，原先台電預估今年尖峰用電在3,800萬瓩，但因年初疫情而稍稍下修至3,791萬瓩，目前台電已在盤點，相關預測本周內會出爐，屆時會對外說明。