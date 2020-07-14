6月底資金回台917億 實質投資逾四成

依據財政部及經濟部統計數據，截至今年6月底，台商資金回台實際匯回資金約917億元，其中已申請實質投資金額為379億元，實質投資比例約41％。KPMG安侯建業呼籲台商，應趕在8月14日以前申請適用首年8％優惠稅率，若有實質投資稅率可降至4％。

財政部統計顯示，個人、企業實際匯回資金件數分別為231件、155件，匯回金額各為305億元、612億元。財政部預估，有資金匯回需求的台商，應會搶在資金專法首年最後一個月回台，首年匯回資金有望達標1,333億元，預計可誘發至少35％資金做實質投資，也就是首年會有467億元活水注入產業，助益GDP約470億元，工作機會可增加500名以上。

KPMG安侯建業全球資產配置戰略中心會計師洪銘鴻指出，台商將境外營運累積多年盈餘採專法方式匯回台灣，除一次性優惠稅率外，台商也可併用各項租稅獎勵。

舉例來說，台商匯回資金做實質投資，可併用未分配盈餘實質投資抵減稅負。另台商將資金挪移回台，可購置自用廠房或商辦，其營業稅進項稅額也能申請退還。

洪銘鴻表示，台商自境外轉投資公司收取的投資收益，可以考慮申請營業稅「直接扣抵法」、避免進項稅額遭稀釋。此外，企業將境外匯回資金用於支付外國公司權利金或技術服務報酬，可以列為「其他相關支出」範疇，其扣繳稅款可以申請適用免稅或是租稅協定營業利潤減免，稅率最多可以從20％降為0。

《境外資金匯回管理運用及課稅條例》上路期間限定兩年，首年為2019年8月15日到2020年的8月14日，適用優惠稅率為8％，第二年為2020年8月15日～2021年8月14日，適用優惠稅率為10％。若是有實質投資計畫並完成，其稅負可以退還半數。