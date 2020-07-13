半導體業籲人培納投抵優惠

行政院副院長沈榮津13日接見國內半導體業者代表，半導體業者建議，希望人才培訓可納入產創條例的投資抵減優惠，10％的未分配盈餘稅希望可以取消。沈榮津回應將請財政、經濟部以務實態度研議後答覆，但針對半導體人才不足的缺口，將予協助解決。

沈榮津也提出「矽導2.0計畫」，希望藉此培育半導體人才，並呼籲業者認養「矽導2.0計畫」，讓年輕學子看到業界願意投入半導體產業，讓IC製造、封測與IC設計能全面提升。

沈榮津昨代表蘇揆接見國內半導體業者代表，了解現階段業界面臨的需求及對政府的建言，作為政府擘劃政策的參考。昨天由聯發科副董事長謝清江率領半導體業者赴行政院拜會。

據了解，半導體產業重提給予租稅減免優惠，尤其IC設計業投入很多研發人才培訓，希望產創條例的投資抵減可增加人才培訓項目。官員說，先前在大修產創條例租稅優惠時，經部即曾提出此項目，但財政部堅不同意，因此未納入，改祭出未分配盈餘稅作誘因，即企業若做實體投資可減半稅率5％優惠。

不過，半導體業者認為企業保留盈餘日後再作投資是好事，不應課稅作為懲罰，因此不論有無投資，都不應課稅。官員說，沈榮津會再找財經部會首長好好研商，因業者提出建言涉及修改產創條例，但會先在科技人才供給面予協助。

業者擔憂政府補助外商來台，恐造成台灣優秀科技人才流失到外商企業，沈榮津說，會請經濟部審慎處理。他說，蔡英文總統極為關切半導體高階人才培育議題，行政院以業界真正需求為導向，找經濟部、教育部、財政部積極研議各種做法，如設立半導體學院、吸引新南向國家如印度的學生來台就讀等。

沈榮津更提出「矽導2.0計畫」的想法，也呼籲產業界認養，讓師資有彈性，共同啟動這個計畫，讓年輕學子看到業界重視，願意投入半導體產業，讓IC製造、封測與IC設計能全面提升。「矽導計畫」是十多年前政府與大學院校合作培育科技人才的計畫，沈榮津希望比照當初模式推動「矽導2.0計畫」。