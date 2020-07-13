商家收取三倍券 比照一般銷售課稅

我國三倍券將在15日起正式上路，高雄國稅局13日指出，民眾獲得三倍券屬於政府的贈與、免課綜合所得稅，但如果民眾在商家用三倍券消費，商家仍比照一般銷售，像是開立統一發票報繳營業稅、有所得仍要申報營利事業所得稅等。

行政院推出三倍券，預估至少會有1,700萬人領券，在誘發消費者報復性消費力道前提下，其乘數效益有望貢獻GDP約0.1％～0.2％。

三倍券包含實體與數位方式，實體為民眾以1千元換取票面價值3千元的三倍券紙本；數位則用信用卡、電子票證、電子支付方式累積消費滿3千元，後續再領取2千元。

官員強調，不論數位或實體，民眾所領到的2千元為政府贈與，依照贈與稅法、所得稅規定，獲得贈與款項是由贈與人課徵贈與稅，而受贈人免課贈與稅也免課所得稅。

然而，政府是贈與給民眾而非商家，因此民眾在花費三倍券時，商家收到三倍券應視同現金，若是小規模營業人可免開發票，但一般企業必須開立發票給消費者。

而商家帳上的營收，若有三倍券也是比照現金。官員強調，因三倍券期限到今年底，商家今年整年營收勢必會涵蓋到三倍券，若加計現金、三倍券等有所得情況，商家明年要申報繳納營所稅。

至於商家因應三倍券政策推出滿額送現金禮券、商品禮券優惠。官員指出，現金禮券比照現金辦理，在買賣商品使用現金禮券時，業者應開立發票。商品禮券多為預售性質，也就是業者先行自費購買商品禮券，則當下已開立發票，消費者日後去兌換就不會獲得發票。

若商家要把三倍券兌領成現金，中間有手續費情況，可列支出抵稅，商家權益不會打折。官員也提醒，有統一編號的店家可選擇開戶銀行或郵局兌領；而沒有統一編號商家可委託商圈組織、夜市管委會、市場自治委員會等單位代為兌換。