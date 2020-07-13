經部：將增屋頂型太陽光電

經濟部次長曾文生13日表示，能源轉型持續推動當中，將檢討2025太陽光電的可行性，屋頂型將從現在的6GW再往上提升，相關政策正討論中。

日前農委會宣布修正的「農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點」，引起太陽能產業大力反彈。立法院周一召開 「太陽能光電推動爭議檢討改善」公聽會，經濟部與農委會出席報告。

根據能源局資料顯示，統計截至今年4月，國內太陽光電完工併網量達4.48GW，其中屋頂型完成3.57GW，地面型完成0.91GW，且持續穩健推動當中。

能源局官員指出，由於地面型推動近期阻礙多，短時間會積極盤點可用屋頂，像是工業區、產業園區、公有屋頂、甚至是家戶屋頂都將納入評估，整體方案會在月底出爐，確定可增加的屋頂型裝置容量規模。

立院公聽會的結論，將要求政府部門最優先積極推動屋頂型光電，其中2025年太陽光電政策目標為屋頂型6GW、地面型14GW，經濟部須考量農地保護、生態保護及開發可行性，提升屋頂型光電目標。

立法院也要求，經濟部應在兼顧操作可行性、有效性、資訊公開及公眾參與的前提下，盡快完備「太陽光電環境與社會檢核機制」與後續操作指引、試行辦法與程序，並建立溝通平台，協調民間團體及業者的實務經驗分享及交流，作為未來推動地面型光電重要環境把關機制。

另外也要求農委會，加速進行農電共生及漁電共生試驗的完備化與細緻化，針對特定農業及漁業物種研究數據需多方調查，交叉比對，透過實證來找到以農業及漁業為主體的共生推動策略，並積極推動。

至於有爭議的案場，包含知本濕地、苗栗淺山、崙尾東潮間帶及平地造林等，由主管機關及相關行政部門，積極與民間團體及產業界溝通，共同尋求減輕破壞生態對策。