住都中心新北建500戶社宅

國家住都中心13日宣布，正式公告首批社會住宅建案招標，標的為三重和板橋內各二處基地，預估在2024年前興建完工500戶以上社宅，滿足老、中、青各類型民眾需求，本案將於8月24日下午5點截止投標。

這次國家住都中心招標案，為新北市蛋黃區的三重重劃區內二處基地，以及板橋江翠重劃區內二處基地，總共興建500戶，房型有套房或一房型、二房型、三房型及無障礙房等，可以滿足弱勢學生、就業青年、退休長者等不同階段的需求。

為帶動周邊地區發展，將視各基地條件，在一樓設有商業出租空間、托嬰中心或幼兒園，戶外規劃綠地休憩空間，帶給周邊民眾舒適的生活品質。

國家住都中心執行長張溫德表示，國家住都中心配合營建署盤點全台各地區位適合的社會住宅基地，以行政法人靈活、彈性的執行方式，更有效率地興辦社會住宅，第一批的興辦社宅將從新北市開始推出，接續將推出台北市的社宅專案，其餘縣市的案件亦加速催生中。

為讓招標過程更有效率，儘早完成統包工程招標，本次新北市四處基地將分為二個分標，再合併成一個採購案進行招標。另為節省招標程序，住都中心採購案只要有一家廠商投標，即可進行開標及評選作業，投標團隊間成員可自由組成一起投標。為了加速工程推動，已建立簡化的品質管理制度並編列了合理的工程造價，歡迎廠商踴躍投標。

今年國家住都中心預估推出11處社會住宅興建案，第一波推出三重與板橋四案，預估8月初還會再推出四案，接著在9月份推出台北市的三案。張溫德強調，土地營建署盤點，只要成熟了，住都中心就會做定位、發包、營運，一波推出去後，就會馬上推出下一波案件。