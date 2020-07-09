未上市櫃獎酬股票 稅負恐加重

為健全稅制，財政部日前預告修正「所得基本稅額條例」，若完成修法，自2021年起，只要是非上市櫃證券交易，必須計入所得稅的基本稅額。然而，會計師指出，員工若獲配未上市櫃企業獎酬股票，未來股票漲幅越高、基本稅負也會越重，可能會影響其政策宗旨。

我國在2017年底修正產創條例第12、19條規定，若個人因智財權作價入股或員工獎酬取得未上市櫃股票，在500萬元額度內可選擇按「取得股票時價」或「實際轉讓價格」兩者擇低計算所得稅。

但安永（EY）執業會計師林志翔指出，現在財政部預告修法，假設修法通過後，則員工獎酬股票不管是選擇哪一種計稅方式，都會有轉讓價與取得時價的差額，這筆差額仍屬交易所得性質，按照修正草案內容，很可能仍會列入基本稅負，如果大於個人當年度綜所稅負，則必須補繳差額。

基本稅額指的是個人境內外所得若超過每人每年免稅額670萬元，超出部分課20％稅負。如基本稅額大於個人當年度的綜所稅額，個人必須繳納基本稅額；若基本稅額小於綜所稅額，則直接課徵綜所稅。

官員說，獎酬股票鼓勵員工留在企業內打拚，其獲配股票可擇低課稅，適度減輕稅負成本，但基本稅額條例修正後，一旦後續股價漲幅，可能會形成員工稅負增加情況。

舉例A員工在2016年獲配1千張未上市櫃股票、每張1千股，而每股取得時價為20元，在2019年實際轉賣時股價已提高至50元。若採用取得時價課稅，等於2016年有2千萬元要計入所得課稅，後續交易所得免稅。但未來完成修法，則A在2019年依靠價差賺取的未上市櫃股票證交所得3千萬元也要列入基本稅負，扣除免稅額670萬元後，基本稅負提升至466萬元（2330萬元*20％），即使綜所稅負較低，A當年度也要補繳兩者差額。