後疫時代 近六成台企3個月內恢復正常

我國在疫情後時代逐步解封，台灣企業也轉趨樂觀。資誠（PwC）9日指出，在今年6月的最新調查顯示，近六成台企預期疫情為短期因素，其企業營運狀況可在三個月內恢復到往年水準，且有23％台企樂觀看待未來三年營收。

根據資誠會計師事務所9日發布的《新冠肺炎時代台灣企業領袖調查報告》指出，台灣企業最擔憂的疫情負面影響，以全球性的經濟衰退居冠（83％），而消費信心下降則是居次（39％），財務影響如營運、資金與資產等則為第三（34％）。

資誠會計師事務所所長周建宏表示，以產業而言，各產業都認為經濟衰退是重要議題；而消費信心下降在消費民生產業較為明顯、約六成普遍有感。財務影響在金融服務業較明顯，有六成公司感受到威脅，其他產業則偏向樂觀；供應鏈中斷則是在工業製造與汽車業較明顯，受影響比例約17％。

周建宏指出，調查顯示，有59％台灣企業認為營運可以在三個月內恢復元氣，他分析，主因是台灣企業過去較保守，保留更多現金流，加上前幾年轉單效益、資金回台等利多，所以我國相對美全球復原速度更快，而且台企普遍認為疫情只是短期因素，對未來三年營收多持樂觀。

令人意外的是，資誠調查顯示，供應鏈中斷對台企影響比例僅有11％。周建宏分析，可能是台灣長期分散市場的成果，但是資誠客戶中還是有受害者，該企業因應疫情要把產能移至越南，結果管理團隊都是中國大陸幹部，生產時程還是受到耽擱。

資誠調查也指出，台企在近五年逐步移轉供應鏈，現在陸、美市場重要性有下滑趨勢，從2017年的67％以上，逐步下降到今年中的56％左右。而越南市場對台企重要性從9％躍升至27％，印尼市場也從2％提高到14％。

周建宏認為，台灣企業逐步從陸、美轉向當地市場，主因是新南向商機，還有台企為了避免被中美貿易戰波及，所以積極的尋找替代市場。