貨物稅退稅 個人免所得稅

財政部9日發布函釋，若個人購買節能家電、汰舊換新汽機車或是老舊柴油大貨車等，其貨物稅退稅款免列為所得；而機關團體、企業必須將該筆退稅款列為固定資產成本或當年度費用減項。

官員認為，據財政部多次會議結果，財政部核退貨物稅款屬於購買貨物成本或費用減少，並不屬於所得，自然沒有課稅問題，在綜所稅申報期間也不用申報個人退稅款。

在企業、機關團體方面，購買車輛或是大量的節能家電等，多為汰換固定資產，因此只要把退稅款從資產成本減除，後續依照減除後的帳面金額計提折舊即可，像是運輸業者購買新車適用汰舊換新，還有商辦大樓全面更換多台冷暖氣機等，皆屬於固定資產汰換情況。

但企業、機關團體如只是購買少量的節能家電，因為金額在帳上比例很小，所以多半會列為當年度費用，則貨物稅退稅款就列為當年度費用之減項，像是公司只添購1台3萬元的冷暖氣機即屬於費用項目。

據現行《貨物稅條例》，民眾購買能源效率第一、二級電冰箱、冷暖氣機或除濕機，均可申請貨物稅退稅，最高每台退稅2,000元，適用期間為2019年6月到2021年6月。

為鼓勵業者汰換老舊柴油大貨車，只要是換購新車，最高可享貨物稅減徵40萬元，適用期限至2023年6月。至於一般汽機車輛汰舊換新政策，汽機車可分別減徵貨物稅5萬元、4千元，該優惠期限為2021年1月，原定明年落日，但財政部與經濟部跨部會協商後，考慮台灣機車產業鏈外銷國家多達100國以上，整體產業鏈就業機會達30萬人以上，汽車產業也同樣有扶植必要，因此暫不落日，研擬再延長租稅優惠五年至2026年1月。