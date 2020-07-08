未開發票 沒逃漏稅也會挨罰

國稅局表示，企業銷貨時未依規定開立發票，經國稅局查獲，即使沒有漏稅額，仍會被依照稅捐稽徵法規定裁處行為罰，單次最高可罰100萬元。

官員指出，一般來說，漏開發票等於涉及逃漏稅和未給付他人憑證兩種刑責，未給付憑證可依稅捐稽徵法第44條規定，按照查明認定總額處5％金額為行為罰、單次上限為罰鍰100萬元。

而企業涉及逃漏稅方面，則是依營業稅法第51條規定，最高可裁處漏稅額5倍做為罰鍰金額，但是在擇一從重處罰原則下，該筆漏稅額5倍罰鍰必須和稅捐稽徵法第44條的認定總額5％金額罰鍰二擇一、擇重處罰。

不過，官員強調，所謂企業漏稅額必須與留抵稅額合併計算，因此有時候會出現沒有漏稅、只有漏開發票情況。

留抵稅額指的是過去企業進貨項目較多，但銷出項目未達進貨的數量，而營業稅是由買方承擔，此時企業進貨時已是買方（因還未售出），已經繳的營業稅有溢繳情況，這筆溢繳的營業稅款即為留抵稅額，等到實際出售時才能抵減營業稅負。

官員舉例，過去曾有北部企業A經營加工食品業，但是漏開發票、漏報銷售額880萬元，漏繳營業稅44萬元，但是A過去生意不好，進貨項目遠大於銷售項目，從漏開發票該期以來，已經累積留抵稅額多達40萬元，經合計後，漏稅額反而為4萬元、依營業稅法罰鍰為20萬元。

不過按照法規，A未開發票又漏報銷售額，仍需在營業稅法、稅捐稽徵法擇一從重處罰，因此國稅局改按稅捐稽徵法裁處行為罰，最終認定A企業漏報的5％銷售額（880萬元）做為罰鍰、即為44萬元。

官員提醒，企業銷貨時應誠實開立統一發票，將發票給與買受人並申報繳納營業稅，若企業漏開發票與漏報銷售額，在國稅局查核前應自動補報、補繳，即可免挨罰。