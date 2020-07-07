政院編323億 111年前國中小班班裝冷氣

行政院長蘇貞昌7日宣布，將兌現總統蔡英文承諾，兩年內，高中以下全速推動裝設冷氣。教育部針對改善電力、裝冷氣費用在前瞻二期計畫中編列323億元，2022年暑假完成10萬間校舍班班有冷氣，教育部未來每年還將編列10億元補助電費。

蘇揆並指示秘書長李孟諺組成專案小組，除10萬間教室裝冷氣作業外，也要督導各學校從相關建築設施、太陽光電屋頂、自費節能、降溫設施等方面強化。

台電7日也表示，將全力配合政策，估算全國中小學將新增15萬台冷氣，用電量約增加30萬瓩，另2.5萬間教室需汰換老舊冷氣約5萬台，合計共20萬台新冷氣。台電將協助學校設置屋頂太陽光電發電設備，並輔導學校推行智慧節能。台電說，汰舊換新不會增加用電，且新冷氣可節能，既有電力系統即可穩定供應。

蘇揆昨日赴台南視察白河國小老舊校舍改善方案。氣候變遷等因素下，蘇揆認為，近年氣溫愈來愈高，雖然家家有冷氣，但孩子卻在不舒適環境中學習，尤其都會區擁擠的空間內更為痛苦，現在很常討論不是「要不要裝冷氣」，而是「要不要放高溫假」的問題。

教育部在2019年盤點全國各學校狀況，先編列23億元預算做電力改善和裝冷氣的前置作業。蘇揆則宣布，全國中小學（高中以下）全面加裝冷氣。政院評估，在10萬間校舍裝冷氣所需要的300多億元是一大筆錢，大部分將放在前瞻二期預算，但地方也要自行負擔一部分。

教育部將依地方政府財力狀況分成5等級，財力最好的縣市，由中央負擔70％，財力其次中央負擔85％，第三級由中央負擔88％，而財力困難的地方只需負擔11％，財力最困難的地方政府自負10％。

原本教育部提323億元預算進行電力系統改善和冷氣裝設，估2023年完成10.3萬間教室冷氣裝設與汰換，國中小學冷氣裝設率從37％提高到100％，高中職冷氣裝設率從80％提高到100％，讓高中以下班班有冷氣。蘇揆當場指出，行政院透過統籌分配款和前瞻二期計畫，給予全力支持，要求教育部提前2022年夏天前全面完成冷氣裝設。