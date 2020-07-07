農地種電變難 農委會修法把關

農地變綠電，未來會變難！農委會著手修法限制特定農業區及養殖漁業生產區不得變更使用，並對2公頃以下的山坡地範圍及一般農地，除特殊例外，一律不准，而2公頃至30公頃原屬地方政府審議權限，也都將收歸中央、也就是由農委會把關，預計最快月底前可完成法規修正程序

農地種電引發讓良田淪陷爭議，為免農地任意遭到變更或破碎化，農委會主委陳吉仲7日特別召開記者會強調，農地仍應提供農產業發展為主，台糖光電申請案，就因涉及造林範圍而被退件。

農委會官員指出，在《農業發展條例》中明定，農業用地變更為非農業使用時，不能影響農業生產環境的完整，所以已著手修正「農業主管機關同意農業用地變更使用審查要點」，以真正落實「農業為本、綠能加值」的精神。

官員指出，要點修正後，未來將嚴格限制特定農業區及養殖漁業生產區，也就是被認定為是「優良」的農地與養殖區，不得變更；並對2公頃以下的山坡與農地一律不同意變更，除非是被包圍、周邊都是非農業用地的農地，才可以變更，也就是說，周圍都是農地的農地，統統不准種電。

而2公頃至30公頃的農地，官員指出，現行審查權為地方政府或地方農業主管，只有30公頃以上的農地變更才需要中央主管機關的同意，修法後，審核權將都收歸為中央主管機構，也就是說，未來會由農委會統管。

審核權回歸中央後，官員指出，未來會嚴格審查，堅持農業綠能絕不會影響農漁業權益、農漁業發展及生態環境，並減少對再生能源的負面印象與排斥。而目前正在審查中的面積總計有2,992公頃。

官員強調，雖然農地種電會嚴格把關，但是對畜電共生，也就是屋頂型光電，依然會全力支持，對漁電共生也將穩健的推動。目前農委會盤點出沒有社會及生態疑慮且適合漁電共生範圍為7,985公頃。