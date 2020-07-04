疫情下報稅 稅額大減17％

今年各國因應疫情，紛紛將報稅季延長，台灣也不落人後，報稅期間從原本的5月拉長到5+6月。如今報稅季落幕，但今年的所得稅收看起來不甚樂觀，國家財政未來幾年恐怕要縮衣節食。

以今年報稅期間的綜所稅收來說，總申報件數為642.4萬件，相較去年的629.7萬件，約成長2.01％，而稅額大致上差不多，去年同期綜所稅額為1,294.9億元，今年則是1,284.9億元，小幅下降0.78％。

不過，綜所稅有分成「自繳稅額」跟「退稅額」，自繳稅額指的是報稅季期間繳稅金額，而退稅額是指後續有的民眾可能有薪資與租賃收入扣繳、股利退稅等情況，後續國稅局會核退稅額。

值得一提的是，去年同期自繳稅額為1,788.8億元，今年是1,802.3億元，看起來今年綜所稅繳稅金額較高；但是在退稅額方面，去年同期退稅額為493.9億元，今年卻是517.4億元。財政部官員分析，主要還是看企業的股利分配跟薪資扣繳情況，像今年不少公司派發股利比去年更大方，勞工薪資也穩健成長、可能達到扣繳門檻，所以退稅情況可能因此增加。

若從綜所稅申報方式來說，今年報稅期間採用稅額試算件數約226.5萬件、約占35.3％；網路申報件數為407.4萬件、約占63.4％；二維條碼與人工申報戶數合計為8.5萬件、占1.3％。

若比較近兩年情況，網路申報與稅額試算比例分別較去年成長約0.5個百分點，而二維條碼+人工申報比例則小幅下降1個百分點，顯見在疫情籠罩下，報稅民眾更傾向使用網路和稅額試算書申報。

在營所稅方面，今年的一般結算申報件數為96.1萬件，相較去年93.9萬件成長2.4％，營所稅額為2,687億元、較去年3,212億元下滑16.3％，關鍵在於我國自2019年起延長產創條例優惠十年，且加碼增列智慧機械、5G投資抵減等租稅優惠，還有企業去年獲利較前年小幅衰退，僅而影響營所稅收。

今年營所稅申報另有2018年未分配盈餘稅案件，今年未分配盈餘稅為237億元，相較去年570億元減少58.4％，主要原因是我國自2018年起未分配盈餘稅減半課徵。