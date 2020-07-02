稅收不理想 營所稅年減858億創3年新低

今年報稅季剛結束，財政部指出，綜所稅收大致持平，營所稅則大減新台幣858.44億元，為近3年來新低，兩稅合計跌破5000億大關。主要是受到去年企業獲利衰退，又碰上租稅優惠上路，今年所得稅恐難達預算目標。

今年綜所稅及營所稅申報期間已於6月30日截止，財政部賦稅署初步統計，綜所稅申報件數共642萬3629件，比前一年成長2.01%，屬自然增加，稅收淨額1284.91億元，則年減10億元、減幅0.78%，賦稅署官員表示，考量後面可能還有稅款入帳，目前評估整體表現為持平。

營所稅方面，統計今年總申報件數96萬1024件，年增2.4%，總自繳稅額2924.81億元，則大減858.44億元，下降22.69%，不僅跌破預期的3000億元水準，也為近3年新低點。此外，境外電商營所稅申報件數則有100件，應納稅額10.83億元，各年增14件、1.87億元。

賦稅署官員說明，所得稅採落後申報，今年5、6月申報的為2019年所得情形；同時，所得稅稅收的起落，與景氣變化高度連動，舉例來說，景氣好，企業獲利增加，營所稅就會成長，企業獲利加，增加股利發放或為員工加薪，個人綜所稅就可能成長；稅制變化也是影響稅收增減因素之一。

對營所稅大減，賦稅署官員表示，主要是受景氣及稅制變化雙重影響，2019年上市櫃企業獲利下滑，加上「所得稅制優化方案」提供的未分配盈餘減半課徵優惠去年上路，去年產創條例也新增智慧機械投資抵減優惠及實質投資列為未分配盈餘減項優惠，導致稅收下滑。

不過，賦稅署官員強調，去年營所稅申報，碰到稅率因稅改調升，加上前一年景氣相對較好，表現是近年高點，去年基期偏高，也是今年年減金額及幅度增加的因素之一。

賦稅署官員指出，觀察疫情對目前所得稅影響仍不大，企業申請延、分期繳納稅款的金額僅100多億，且最後終究會入帳；疫情對企業獲利造成的衝擊，最快可能是反映在下半年的營所稅暫繳申報上，今年營收較去年下滑的企業，可能選擇以今年上半年實際所得為基礎，計算申報暫繳稅額。

所得稅為政府重要收入來源，稅收占整體稅收比重逾4成，對今年所得稅是否能達成全年預算目標1.1兆元，賦稅署官員表示，會密切關注後續稅收入帳情形，尤其是下半年的營所稅暫繳，不過，目前看來，達標可能會有困難。